ردا على المقترح الجديد.. حزب الله يرفض فصل جبهة لبنان عن غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله رفض فصل جبهة لبنان عن غزة، إضافة إلى رفضه العودة إلى ما بعد بحر الليطاني، مؤكدًا التزامه بخطوطه الحمراء في هذا السياق.

وتابعت وسائل الإعلام، أن الحزب رفض التراجع إلى ما وراء نهر الليطاني، لأنه يعتبر هذه المنطقة تمثل نقطة استراتيجية هامة له.

وفي وقت سابق وافق حزب الله كان قد وافق قبل اغتيال قائد الحزب، الشيخ عماد مغنية، على تراتبية معينة بشأن تطبيق القرار 1701، والذي يُعتبر أساسيًا في أي تسوية سياسية مستقبلية.

ويناقش مسؤولون أمريكيين مسودة اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان، تتضمن فترة انتقالية مدتها شهرين "لكن تسمح خلالهما واشنطن لإسرائيل بمواصلة توجيه الضربات في الداخل اللبناني"، وهو اقتراح من المرجح أن يرفضه حزب الله والحكومة اللبنانية.

وتتضمن الصفقة، التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اتفاقا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من شأنه أن يسمح للقوات الإسرائيلية بضرب لبنان خلال الفترة الانتقالية التي مدتها 60 يوما "ردا على أي تهديدات وشيكة".

ويفرض الاتفاق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006.