هاريس تدعو الأمريكيين لتخيل مستقبلهم تحت قيادتها

رسمت نائبة الرئيس كامالا هاريس خطتها الختامية التي ترجو أن تضمن لها الأصوات، حيث تسعى لجعل الأمريكيين يرون أنها ستعمل على تحسين حياتهم في حين أن الجمهوري دونالد ترمب لا يفعل ذلك إلا لنفسه، في مرافعتها الختامية في حملتها من نفس الموقع الذي أشعل فيه الرئيس السابق تمرد الكابيتول في عام 2021.

وقبل أسبوع واحد من يوم الانتخابات، تهدف الكلمة التي ستلقيها هاريس إلى تشجيع الأمريكيين أيضا على تصور مستقبلهم البديل إذا تولت هي أو ترمب المكتب البيضاوي في أقل من ثلاثة أشهر.

تعزيز التباين

وكانت تأمل في تعزيز هذا التباين من خلال إلقاء خطابها الختامي من المكان الذي أطلق فيه ترمب في 6 يناير 2021 أكاذيب حول الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي ألهمت حشدًا من الناس للسير إلى مبنى الكابيتول ومحاولة دون جدوى إيقاف التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن وختم هزيمته.

ومع نفاد الوقت واحتدام المنافسة، كان كل من هاريس وترمب يبحثان عن لحظات حاسمة لمحاولة تحويل الزخم في اتجاه أو آخر. ولكن بعد خطابها في العاصمة الوطنية، ستعود هاريس إلى البحث بشراسة عن الأصوات في كل تجمع انتخابي وحدث تلو الآخر في الولايات المتأرجحة.

وقال مساعدون لها إن هاريس تهدف إلى النظر إلى ما هو أبعد من الصور المذهلة لموقعها على نهر إليبس لتقديم قضية أوسع نطاقا للناخبين لرفض ترمب والتفكير في ما تقدمه. وكانت حملتها تأمل في جذب حشد ضخم إلى واشنطن لحضور هذا الحدث.

جذب الانتباه

وشدد مساعدو الحملة على أنها لن تقدم خطابًا عن الديمقراطية - وهو عنصر أساسي في محاولات الرئيس بايدن لإثبات التباين مع ترمب.

لكن حملتها تأمل أن يساعد هذا الإعداد في جذب انتباه الناخبين في الولايات المتأرجحة الذين لا يزالون مترددين بشأن من يصوتون له - أو ما إذا كانوا سيصوتون على الإطلاق.

يأتي هذا بعد أيام من سفر هاريس إلى تكساس، وهي ولاية جمهورية موثوقة، لتظهر مع النجمة بيونسيه وتؤكد على العواقب التي ستلحق بالنساء بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية قضية رو ضد وايد. وكان هذا أيضًا خطابًا يهدف إلى تسجيل أصوات الناخبين في ولايات ساحة المعركة البعيدة.

كان آخر خطاب لنائبة الرئيس قيد الإعداد منذ أسابيع. لكن مساعديها كانوا يأملون أن يكون لرسالتها تأثير أكبر بعد تجمع ترمب في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك، حيث ألقى المتحدثون إهانات قاسية وعنصرية. وقالت هاريس إن الحدث «سلط الضوء على النقطة التي كنت أؤكد عليها طوال هذه الحملة».

وقالت «إنه يركز ويركز فعليا على مظالمه وعلى نفسه وعلى تقسيم بلدنا».

وكان من المتوقع أن تستخدم هاريس خطابها لطرح خطة عملية وتطلعية للبلاد، بما في ذلك تذكير الناخبين بمقترحاتها الاقتصادية والتعهد بالعمل بقوة من أجل توفير الرعاية الإنجابية.

ومن بين النقاط المحورية في رسالتها أيضًا: وضع نفسها كـ«جيل جديد» من القادة بعد ترمب وحتى رئيسها الحالي بايدن.

صناديق الاقتراع

ومن جهة أخرى أثارت حادثة تعرض صندوقين للاقتراع لهجمات متعمدة في شمال غربي المحيط الهادئ، جدلاً قبل أسبوع من الانتخابات، حيث تعرضت صناديق الاقتراع في الأعوام الأخيرة لنظريات مؤامرة تُروج بأنها أداة للتلاعب بالانتخابات، مما أدى إلى تقويض ثقة بعض الناخبين فيها.

تبعات الحادثة

وأسفر عن تدمير مئات البطاقات الانتخابية في موقع بفانكوفر، واشنطن، بينما تمكنت أنظمة الإطفاء من احتواء الأضرار في بورتلاند، أوريجون، حيث تأثرت ثلاث بطاقات فقط. وتراجع السلطات لقطات المراقبة لتحديد المسؤول عن الهجمات.

وتعود شعبية صناديق الاقتراع إلى زيادة استخدامها أثناء جائحة كوفيد-19، حيث اعتمدتها 27 ولاية كوسيلة لتوفير بدائل آمنة للناخبين. ورغم إجراءات الأمان، تتفاوت مستويات الحماية لهذه الصناديق؛ فبعضها يوضع في الخارج تحت مراقبة الفيديو، وأخرى تُغلق داخل المباني العامة.

وتعرضت صناديق الاقتراع في الأعوام الأخيرة لنظريات مؤامرة تُروج بأنها أداة للتلاعب بالانتخابات، ما أدى إلى تقويض ثقة بعض الناخبين فيها. ورغم نفي مسؤولي الانتخابات لهذه الادعاءات، استمر الجدل في انتخابات 2022 حيث شهدت ولايات مثل أريزونا مراقبة مسلحة غير رسمية لهذه الصناديق.

1. المقارنة في نهج القيادة:

قالت هاريس إن ترمب سيبدأ فترة ولايته بقائمة أعداء، في حين ستبدأ هي بقائمة مهام لخدمة الشعب الأمريكي.

2. تجديد الجيل القيادي:

تقدم هاريس نفسها كجزء من «جيل جديد» من القادة مقارنة بترمب وحتى الرئيس بايدن.

3. التغيير المطلوب:

أشارت هاريس إلى أن الشعب «مستعد لقلب الصفحة» وقد تعب من أسلوب ترمب.

4. الاختلافات في القضايا الرئيسية:

الاقتصاد

تدعم هاريس تقليل التفاوت الاقتصادي ودعم الطبقة الوسطى، بينما يدعو ترمب لتخفيض الضرائب ورفع القيود لتحفيز الأعمال.

الرعاية الصحية

تؤيدهاريس توسيع نظام التأمين الصحي الحالي، بينما يسعى ترمب لإلغاء أجزاء من «أوباما كير» وتقليل تدخل الحكومة.

السياسة الخارجية

تدعم هاريس التعاون مع الحلفاء وحماية البيئة، بينما يفضل ترمب نهج «أمريكا أولاً» والانسحاب من الاتفاقيات البيئية.

النغمة الخطابية

وصفت هاريس نفسها بأنها أكثر اعتدالاً في الخطاب مقارنة بأسلوب ترمب الانتقادي والهجومي.