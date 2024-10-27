شكرا لقرائتكم خبر عن حالة من الغضب بسبب مساعدة صحفي إسرائيلي في تفجير مبنى في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساعد صحفي تلفزيوني إسرائيلي الجنود في تفجير مبنى في جنوب لبنان، مما أثار انتقادات واسعة النطاق في الداخل.

ورافق الصحفي المعروف من قناة "ان12" التلفزيونية القوات البرية في إحدى العمليات.

وعندما كان الجنود يعملون على تفجير مبنى كان يستخدم على ما يبدو كموقع إطلاق ضد إسرائيل بطريقة تحت السيطرة، أعطى أحد الجنود المفجر للمراسل، الذي قام بالضغط على الزر حسب تعليماتهم.

وتصاعد الدخان بعد ذلك من موقع الانفجار على مسافة بعيدة.

وقال الصحفي أمام كاميرا التليفزيون "تم تفجير منزل به مستودع ذخيرة على مرأى من إسرائيل، وهو ما يقلل التهديد الذي تواجهه دولة إسرائيل".

وانتقد زملاء الصحفي في إسرائيل سلوكه على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه أحدهم بأنه "وصمة عار على مهنة الصحافة".

وكتب صحفي آخر: "وظيفته هي تقديم تقرير، وليس التفجير. إذا كنت تريد القتال، فيجب عليك ارتداء الزي العسكري". ولم يصدر تعليق من الجيش أو القناة التلفزيونية على هذه الواقعة.

