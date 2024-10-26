العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة النقل في البلاد، أعلنت إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات، وذلك بعد تعليق الرحلات في جميع المطارات لوقت قصير عزته إلى وجود توتر بالمنطقة.