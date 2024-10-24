استشهاد 3 عسكريين من الجيش اللبناني بنيران إسرائيلية في بنت جبيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، استشهاد 3 عناصر من الجيش بينهم ضابط، وذلك في استهداف للجيش الإسرائيلي لقوات الجيش اللبناني في بنت جبيل في الجنوب.

وجاء في بيان الجيش اللبناني على منصة "إكس"، "استهدف العدو الإسرائيلي عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب، أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط".

ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش اللبناني استشهاد 3 عسكريين في استهداف آلية تابعه له على طريق عين إبل - حانين في جنوب لبنان.

وأعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت عن "قلقه العميق" مقتل 3 عسكريين لبنانيين بنيران الجيش الإسرائيلي.

وفي اتصال هاتفي أجراه بنظيره الإسرائيلي الأربعاء، قال الوزير الأميركي بحسب بيان للبنتاغون إنّه أعرب "عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة بشأن ضربات ضد القوات المسلحة اللبنانية".

وأكد البنتاغون في بيانه أن أوستن شدد على ضرورة أخذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن القوات المسلحة اللبنانية"، وقوات حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).

المصدر : وكالات