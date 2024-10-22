بعد فشل رصدها.. جيش الاحتلال يبحث عن مسيّرة اخترقت أنظمته الدفاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن صفارات الإنذار دوت لنحو 25 دقيقة في الشمال خشية تسلل طائرات مسيرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يبذل جهودا لتتبع الهدف الذي تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة واعتراضه.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الجيش رصد تسلل طائرات مسيرة نحو الجليل وحيفا والكرمل ويبذل جهودا لتتبعها واعتراضها.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجهود تبذل في هذه اللحظات لتتبع الهدف واعتراضه بعد تفعيل إنذارات في مناطق الجليل الأعلى.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن سلاح الجو يكثف الجهود بحثا عن مسيرة وعلى السكان اتخاذ الحيطة والحذر.