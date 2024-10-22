واشنطن: نعمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الصراع إلى الأبد

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين في بيروت أمس، إن الولايات المتحدة تعمل مع كل من إسرائيل ولبنان على التوصل إلى صيغة لإنهاء الصراع إلى الأبد، مشيراً إلى أن التزام الجانبين بقرار الأمم المتحدة رقم 1701 ليس كافياً.

وجاءت تصريحات هوكستين، الذي يزور لبنان للمرة الثانية في شهرين، خلال محادثات مع مسؤولين لبنانيين في إطار جهود وساطة أميركية جديدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقال هوكستين في مؤتمر صحفي «التزام الجانبين ببساطة بقرار الأمم المتحدة 1701 ليس كافياً».

وأضاف أنه «في حين يظل القرار أساسا لإنهاء الصراع، فهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لضمان تنفيذه بشكل عادل ودقيق وشفاف».

وقال: «نعمل مع حكومة لبنان ودولة لبنان وكذلك حكومة إسرائيل للتوصل إلى صيغة تنهي هذا الصراع فورا وإلى الأبد».

وقال هوكستين إنه عقد اجتماعا «بناء للغاية» مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وأضاف «تريد الولايات المتحدة إنهاء هذا الصراع تماماً في أسرع وقت ممكن، هذا ما يريده الرئيس الأميركي جو بايدن، وهذا ما نعمل جميعاً على تحقيقه».

وفي السياق، بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، جولته الـ 11 في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال متحدث الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان: «يسافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط بين 21 و25 أكتوبر، حيث سيعقد لقاءات في إسرائيل اليوم الثلاثاء».

إلى ذلك، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان أصدره قصر الإليزيه الفرنسي، أمس.

وطالب ماكرون بعدم استهداف البنى التحتية المدنية، وبحماية المدنيين، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.