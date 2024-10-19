شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقابة الصحفيين تنظم حفل حلف اليمين للأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

تنظم نقابة الصحفيين، مساء غدا الأحد، حفل حلف اليمين للأعضاء الجدد بمقر النقابة، ويحيي الحفل فرقة "صحبة سمسمية" فى مسرح النقابة.

وتقدم الفرقة مجموعة من أغنيات التراث المصرى، والمقاومة الشعبية، وأغنيات نصر أكتوبر المجيد.

"صحبة سمسمية" فرقة تراثية من محافظة بورسعيد تقدم فن السمسمية بصورته القديمة، مع إضافة بعض من التجديد، الذى لا يغير من هذا التراث الموسيقى الخاص.

تكونت الفرقة عام 2015م، وتتلمذ أعضاؤها على يد كبار فنانى السمسمية القدامى، وتحديدًا فرقة الطنبورة البورسعيدية، وقدموا العديد من الاحتفاليات داخل مصر؛ رغبةً منهم فى نشر تراث السمسمية داخل وخارج مصر بصورة مشرفة، لأنهم يحملون على عاتقهم المحافظة على هذا التراث العريق.

ويقود الفرقة خلال الحفل عازف السمسمية ومؤسس الفريق أحمد عشرى، الذى مثّل مصر فى مهرجانات دولية، وهو سليل عائلة العشرى إحدى العائلات، التى ساهمت فى تأسيس فن السمسمية فى بورسعيد.

