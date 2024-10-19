استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، خلال استهداف الاحتلال الإسرائيلي لموكب تشييع عددٍ من الشهداء في مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الاحتلال استهدف موكبًا لتشييع عددٍ من الشهداء داخل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح عدد آخر وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وذلك بالتزامن مع مواصلة دبابات الاحتلال قصفها لمستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي، حيث أصابت القذائف أبنية تلك المستشفيات المكتظة بالجرحى والمرضى والنازحين.

وتشير إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء المجازر الإسرائيلية في شمال القطاع المستمر لليوم 15 على التوالي تجاوز 500 شهيد والمئات من الجرحى.

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