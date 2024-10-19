الادلة الجنائية والقوى الامنية تكشف على مكان استهداف السيارة على اوتوستراد ساحل علما

تواصل عناصر القوى الأمنية والأدلة الجنائية عملها على الكشف على مكان الاستهداف على أوتوستراد ساحل علما في جونية، ونقلت السيارة المستهدفة الى مكان آخر لإستكمال الكشف عن ملابسات الحادث.
في وقت سابق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارة للعدو الإسرائيلي على سيارة في جونية أدت إلى استشهاد شخصين".
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