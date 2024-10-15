شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: زيارة ولى العهد السعودى لمصر نقلة كبيرة للعلاقات المتينة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر، علي أنه تؤكد حجم التطور فى العلاقات المصرية ــ السعودية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمثل نقلة كبيرة للعلاقات المتينة بين القاهرة والرياض، وتعكس حيوية مفعمة بين الدولتين ورغبة دائمة في تعزيز العلاقات وتمتينها على مختلف الأصعدة.

وقال “عباس” إن توقيت الزيارة مهم للغاية، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تمر بها المنطقة، فهذه الزيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة بعض الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع فى غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان.

وأشار عضو مجلس النواب الي أن هناك تطابقًا في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسعودية، وبالخصوص في القضية الفلسطينية والعديد من التحديات التي تجابهها الأمة العربية، مؤكدًا أن البلدين لديهما قدرة غير عادية على حلحلة أزمات الشرق الأوسط التي تصاعدت بشكل غير مسبوق وباتت مصدر تهديد لدول المنطقة بل والعالم أيضا.