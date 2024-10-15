حزب الله: استهدفنا تجمعات لقوات العدو في موقع المرج وخلة وردة وفي السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر يوم الثلاثاء 15-10-2024 تجمعًا لقوات العدو في موقع المرج بصلية صاروخية".

كما اعلن في بيان اخر انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:20 من فجر يوم الثلاثاء 15-10-2024 تجمعًا لقوات العدو في خلة وردة بصلية صاروخية".

في هذا السياق، اعلن قي بيان ثالث، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر يوم الثلاثاء 15-10-2024 تجمعًا لقوات العدو في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية".