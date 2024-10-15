نقلت وكالة "رويترز"، عن البيت الأبيض، "اننا نتابع عن كثب التهديدات الإيرانية ضد مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب ومسؤولي إدارته السابقين منذ سنوات". واكد البيت الابيض أن "إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا استهدفت أي مواطن أميركي".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن البيت الأبيض: نتابع عن كثب التهديدات الإيرانية ضد ترامب ومسؤولي إدارته السابقين منذ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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