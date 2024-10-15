وزارة الدفاع التايوانية أعلنت رصد 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنّها "رصدت 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة"، وذلك بعد أن أجرت بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق استمرت يوما واحدا. وذكرت الوزارة في بيان أنّها "رصدت اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الإثنين وحتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء ما مجموعه 153 طائرة عسكرية صينية"، مشيرة إلى أنّ "هذا العدد قياسي بالنسبة ليوم واحد".

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