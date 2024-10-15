رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود علماء كلية الصيدلة بالقاهرة في المحافل الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود علماء كلية الصيدلة بنين القاهرة في رفع راية الجامعة في جميع المحافل العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأعلن رئيس الجامعة خلال كلمته في احتفالية كلية الصيدلة بنين القاهرة باستقبال الطلاب الجدد وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحضور الدكتور عبد الناصر المغازي، عميد الكلية، والدكتور عبد السلام محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد الله، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والعميد مهندس حسن الدسوقي، من رجال القوات المسلحة المصرية، والدكتور طه عبد المعبود، منسق الأنشطة الطلابية، والتي نظمتها أسرة «طلاب من أجل مصر» أن ما قام به أعضاء هيئة التدريس في كلية الصيدلة من نتاج علمي تم نشره في أكبر المجلات العلمية العالمية أسهم بشكلٍ كبيرٍ في رفع تصنيف جامعة الأزهر في جميع التصنيفات بداية من تصنيف التايمز، والذي تبوأت فيه جامعة الأزهر المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية مرورًا بتصنيف شنغهاي وتصنيف QS العالمي، إضافة إلى تبوأ أبناء الكلية مراكز متقدمة في قائمة العلماء الأكثر تأثير في العالم وفقًا لتصنيف ستانفورد الأمريكي.

وأشاد بجهود أبناء قسم الفارماكولوجي في تبرعهم لعمل صيانة وتجديدات في القسم ومعامله بالجهود الذاتية.

وثمن رئيس الجامعة عطاءات أبناء كلية الصيدلة بنين القاهرة خلال مواقعهم الإدارية حتى بعد بلوغهم السن القانونية، مدللًا على ذلك بتولي الدكتور جودة كامل عبد الباري، عميد الكلية الأسبق عمادة كلية الصيدلة بجامعة هليوبوليس، ثم نائبًا لرئيس الجامعة هناك، ثم صدر له قرار بتعيينه رئيسًا لجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وأيضًا الدكتور إيهاب فتوح، عميد كلية الصيدلة بالجامعة الروسية بالقاهرة، إضافة إلى ذلك تعيين الدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر السابق، عميدًا لكلية الصيدلة بجامعة سيناء، وتعيين الدكتور أحمد أبو السعود، عميدًا لكلية الصيدلة بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، إضافة إلى تولي اثنان من أبناء كلية الصيدلة بنين القاهرة رؤساء مجالس إدارة شركات الأدوية، وهما: الدكتور أحمد ليلة، والدكتور فتحي إبراهيم.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم، كما حثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، معلنًا أنه قرر رفع قيمة الفائز بالمركز الأول في مسابقة القراءة الحرة إلى 100 ألف جنيه بداية من العام المقبل.