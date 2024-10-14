شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشيوخ: توطين صناعة الأدوية أولوية دور الانعقاد الخامس لمنع تكرار الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، وحضور وكيل اللجنة الدكتورة سلوي الحداد، الدكتور أسامه فهيم أمين السر.

الدكتور حسين خضير قال إن أجندة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، ستناقش عددًا من الملفات الهامة التى تمثل أولوية لدى اللجنة في مجال الصحة ، خاصة ملف الأدوية وتوطين صناعتها لمنع تكرار نقص الأوية.

وأوضح خضير، أن اللجنة ستواصل جهودها بدور الانعقاد الخامس، بما يحقق أهداف الدولة في قطاع الصحة والسكان ، ودعم خطوات القيادة السياسية في المجال الصحي والدوائي ، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبدي اهتمامًا خاصا بصحة المواطن والعمل على توفير رعاية صحية لكل المواطنين، وأيضا تقديم القيادة السياسية دعما كبيرا لقضية الدواء .

وأوضح النائب الدكتور حسين خضير، أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشاكل الصحة، على مستوى الجمهورية بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزير الصحة ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن دور الانعقاد الحالي ، سيشهد تعاون وتكاتف بين المجلس والحكومة من أجل النهوض بصحة المصريين من خلال تطوير المستشفيات والمنظومة الصحية بشكل عام، مشيدا بدور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار في تنفيذ المبادرات التي تحمي وتحافظ علي صحة المواطن المصري

ووجه رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الشكر لأعضاء اللجنة على ثقتهم لاختياره رئيسا للجنة، قائلا : "أشكر زملائي على تزكيتي رئيسا للجنة بدور الانعقاد الخامس وهو شرف عظيم، وأجدد معكم العهد على أن تكون إدارة اللجنة بتجرد وحياد تام، وسماع كل الآراء والمقترحات من الأعضاء لصالح الوطن والمواطن .



