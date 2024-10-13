وزير الخارجية الإيراني: التعاون العسكري بين إيران وروسيا ليس جديدا ولم نسلم أي صواريخ باليستية لها

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى أن "التعاون العسكري بين إيران وروسيا ليس جديداً، له تاريخ، قبل فترة طويلة من بدء الأزمة الأوكرانية".

واعتبر عراقجي، الى أن "بعض الأوروبيين قاموا بتزويد النظام الإسرائيلي بجميع أنواع الأسلحة المتطورة، وشاركوا بفارغ الصبر في عملية عسكرية ضد إيران"، لافتاً الى أن "سياسة الضغط القصوى الأميركية لا تزال قائمة، ومجتمع الأعمال في أوروبا يتبع تعليمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالكامل".

وشدد على أننا "لقد قلت بوضوح، وأكرر مرة أخرى: لم نسلم روسيا بالصواريخ الباليستية"، مضيفاً "على الأوروبيين اختلاق ذرائع جديدة إذا كانوا بحاجة لأعذار لخنوعهم للابتزاز الإسرائيلي".