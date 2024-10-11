ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، واستعراض الجهود المبذولة لخفض التصعيد للوصول إلى الأمن والاستقرار.



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