ميقاتي دان استهداف مركز للجيش في كفرا: لوقفة ضمير عالمية تضع حدًا للعدوان الإسرائيلي

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، عن إدانته "العدوان الإسرائيلي الّذي استهدف مركزًا للجيش في بلدة ​كفرا​ الجنوبيّة، ما أدّى إلى استشهاد عنصرين وجرح اثنين آخرين".

وشدّد على أنّ "هذا الإجرام الإسرائيلي المتمادي في حقّ ​لبنان​، لم يوفّر اليوم جنودًا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الأرض والدّفاع عن الشّعب، وهو برسم المجتمع الدّولي السّاكت على ارتكابات إسرائيل، فيما المطلوب وقفة ضمير عالميّة تضع حدًّا لهذا العدوان".

وقد أجرى ميقاتي اتصالًا بقائد الجيش العماد ​جوزيف عون​، معزّيًا بالشّهيدَين ومتمنّيًا للجرحى الشّفاء العاجل.