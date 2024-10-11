"النشرة": بلينكن يتصل ببرّي والأميركيون يسارعون لطرح حلول دبلوماسية خشية من تمدد اقليمي

علمت "النشرة" من مصادر مطّلعة ان الاتصال الذي اجراه وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن برئيس مجلس النواب نبيه بري والذي استمر ٤٠ دقيقة، تناول سيناريوهات المرحلة المقبلة، وان برّي أبدى تمسكه بوقف إطلاق النار فوراً.

واذا كان رئيس مجلس النواب يتكتّم على تفاصيل السيناريوهات المطروحة، على قاعدة "تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، فإن الاتصال بين بلينكن وبرّي تزامن مع اتصال وزير الدفاع الاميركي مع نظيره وزير الحرب الإسرائيلي والطلب منه "ضرورة الانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي بسرعة".

وبحسب معلومات "النشرة" فإن الاميركيين يخشون من تمدد النزاع الاقليمي، بعدما رصدوا استعدادات واسعة لدى الإيرانيين وحلفائهم في الاقليم لرفع مستوى المواجهة مع اسرائيل، بما يعني توسيع الصراع في المنطقة.

ومن شأن التحرك الاميركي لفرض حلول دبلوماسية ان يفتح الباب على وقف الحرب، خصوصاً ان الجيش الاسرائيلي عجز في الايام الماضية من فرض احتلال وسيطرة في الأراضي اللبنانية الجنوبية، بإستثناء مساحات حدودية قليلة.