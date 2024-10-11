"النشرة": غارات على عربصاليم وبنت جبيل وإصابات بغارة على مركز للهيئة الصحية في ياطر

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت عربصاليم، بنت جبيل، أطراف بلدة المالكية، تولين، خربة سلم، قبريخا، وجباع- سنيا"، مشيرًا إلى "سقوط إصابات جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت مركزًا للهيئة الصحية الإسلامية في ياطر".

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