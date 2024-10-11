الاتحاد الأوروبي يؤجل إدخال نظام التفتيش الحدودي مرة أخرى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أرجأ الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إدخال نظام فحص بصمات الأصابع والوجه للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي على جميع حدود الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، يلفا يوهانسون، بعد اجتماع لوزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في لوكسمبورغ: إنه “لا يوجد جدول زمني جديد لتنفيذه، لكنه سيتم تنفيذه على مراحل، لأنه من الواضح أننا لن نكون مستعدين ليوم 10 نوفمبر”، مضيفة، سنتّبع نهجًا مرحليًا خطوة بخطوة.

وينص نظام الخروج المقترح على أن المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، يحتاجون إلى تسجيل البيانات البيومترية على أي حدود للاتحاد الأوروبي، للدخول بدلًا من ختم جوازات السفر. وسيجتمع مجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لمناقشة طرح النظام مرة أخرى.

وكان من المقرر طرحه في 10 نوفمبر، ولكن تم تأجيله مرة أخرى، بعد أن قالت ألمانيا وفرنسا وهولندا: إن “أنظمتها غير جاهزة”. كما كان من المقرر في الأساس أن يبدأ تشغيل نظام الفحص في عام 2022، لكنه واجه سلسلة من التأخيرات، فتمت إعادة جدولته في مايو 2023، ثم نهاية عام 2023، قبل تحديد موعد في نوفمبر 2024.

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