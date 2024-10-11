الذهب يلمع بعد بيانات تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن دعمت بيانات جديدة التوقعات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2644.16 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض بنحو 0.3 % خلال الأسبوع. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولارًا الشهر الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 2661.40 دولارًا.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 31.28 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين واحدًا بالمئة إلى 976.55 دولارًا. ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر أسبوعية. بينما ارتفع البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1080.27 دولارًا، ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بواقع سبعة بالمئة.

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