استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على ثلاثة منازل شمال قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، أصيب ١٥ فلسطينيًا بجروح، إثر استهداف طائرة مسيرة لتجمع للفلسطينيين في حي الزيتون شرق المدينة.

وفي السياق، يتواصل الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، وتمنع قوات الاحتلال إدخال الطعام والماء والوقود والمساعدات، وسط قصف مدفعي وجوي مكثّف، وتدمير للمنازل والمنشآت الفلسطينية، يترافق ذلك مع إطلاق النار من الطائرات المُسيرة على تجمعات الفلسطينيين والمارة.

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