شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبي: استهداف إسرائيل اليونيفيل «غير مقبول» والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الجمعة، باستهداف إسرائيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) معتبرا إطلاق النار عليها «غير مقبول».

وقال ميشال على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس أن هجوما على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول وغير مقبول، وندعو إسرائيل وجميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.

اتهامات موجهة لإسرائيل

واتهمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الخميس الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل متكرر على مواقع لها في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة اثنين من القبعات الزرق وأثار تنديدات دولية.

وقالت اليونيفيل في بيان «أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر، وتسبّبت في جرح الجنديين».

وأوضحت، أنّ الإصابات ليست خطرة، لكنهما لا يزالان في المستشفى.

وأكد الجيش الإسرائيلي ليل الخميس أن قواته أطلقت النار في منطقة مقر قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، مدعيا أن عناصر من حزب الله وُجدوا في المكان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ قواته عملت هذا الصباح في منطقة الناقورة، على مقربة من مقر اليونيفيل، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك، قام بإصدار تعليمات لقوات الأمم المتحدة في المنطقة للبقاء في أجزاء محمية، وبعد ذلك أطلقت القوات النار في المنطقة.

تنديد دولي

وندّدت الدول الأوروبية المساهمة في القوة الأممية بهذا القصف الذي حذّرت روما من أنه قد يرقى إلى «جريمة حرب».

ويعدّ هذا الحادث الأخطر تبلغ عنه اليونيفيل في ظل التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أندريا تينينتي يوم الخميس إن قوات حفظ السلام عازمة على البقاء في مواقعها في جنوب لبنان على الرغم من الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية التي أسفرت عن إصابة أفراد من الأمم المتحدة وتسببت في قلق دولي.

وأشار تينينتي، إلى ن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفل بقذائف الدبابات ونيران الأسلحة الصغيرة أسفرت عن إصابة اثنين من أفرادها يرقدان في المستشفى وتعطل بعض قدراتها على المراقبة يومي الأربعاء والخميس.

وذكر تينينتي في مقابلة «قطعا، ربما يكون هذا من أخطر الأحداث أو الوقائع التي شهدناها على مدار 12 شهرا ماضية».

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