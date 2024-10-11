وصول شحنة أولى من المستلزمات الطبية التي جمعتها السفارة اللبنانية في باريس

وصلت مساء أمس، الى مطار بيروت الدولي على متن رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من باريس، شحنة أولى من الأدوية والمستلزمات الطبية التي جمعتها السفارة اللبنانية في باريس، تبلغ زنتها الإجمالية طنًا واحدًا، تسلّمها مندوب وزارة الصحّة.

وقد تم جمع هذه المساعدات من خلال أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا والجمعيّات اللّبنانية – الفرنسية، الذين استجابوا للنداء الذي أطلقته وزارة الصحة العامة بتاريخ 24/09/2024 بالتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط.

هذا وتستمرّ السفارة اللبنانية في باريس، باستقبال الهبات العينية من أدوية ومسلتزمات طبية تمهيداً لإرسالها بواسطة شحنات أخرى إلى لبنان.