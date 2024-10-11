وصلت مساء أمس، الى مطار بيروت الدولي على متن رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من باريس، شحنة أولى من الأدوية والمستلزمات الطبية التي جمعتها السفارة اللبنانية في باريس، تبلغ زنتها الإجمالية طنًا واحدًا، تسلّمها مندوب وزارة الصحّة.
وقد تم جمع هذه المساعدات من خلال أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا والجمعيّات اللّبنانية – الفرنسية، الذين استجابوا للنداء الذي أطلقته وزارة الصحة العامة بتاريخ 24/09/2024 بالتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط.
هذا وتستمرّ السفارة اللبنانية في باريس، باستقبال الهبات العينية من أدوية ومسلتزمات طبية تمهيداً لإرسالها بواسطة شحنات أخرى إلى لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول شحنة أولى من المستلزمات الطبية التي جمعتها السفارة اللبنانية في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.