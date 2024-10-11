شكرا لقرائتكم خبر عن الارتقاء بالمستوى الصحى والنفسى والبدنى للشباب على رأس أولويات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة دكتور مصطفى مدبولى، الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب بما يحقق الاستفادة القصوى من جهود الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال العمل على الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي والبدني للشباب والنشء وبرنامج رياضي حيوي.

واتضح ذلك فى ضوء ما يتضمنه برنامج الحكومة الذى يستمر لمدة 3 سنوات (2024-2027)، حيث يهدف برنامج الحكومة إلى الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي وكذلك البدني للشباب، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في برامج التنمية، من خلال الآتي:

- مكافحة الإدمان بأشكاله كافة، وعمل حملات توعوية للشباب للحد من تعرضهم للمخدرات والتدخين، مع تعزيز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

- توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية المتكاملة للشباب والنشء، مع تنظيم حملات توعية حول الصحة والسلامة النفسية، وتنظيم الأسرة في مراكز الشباب والأندية.

- تنظيم برنامج صحي شامل للشباب للمتابعة الصحية ومعالجتهم من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، وأمراض القلب والسمنة، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازمين.

- التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطوير المراكز القائمة.

- العمل على حشد التمويل من شركاء مصر في مختلف مجالات دعم الصحة النفسية والبدنية للشباب المصري.

- توفير فرص وخيارات الترفيه للشباب والنشء واستثمار وقت الفراغ من خلال برامج السفر الداخلي والسياحة الشبابية بالمعسكرات والمدن الشبابية، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة الترفيهية والترويجية.

- التوسع في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية وفق المفهوم الشامل والحديث لمركز الشباب كمركز لخدمة المجتمع شامل الشباب والأسرة.