حزب الله: استهدفنا برشقة صاروخية قوة إسرائيلية أثناء سحب المصابين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله، اليوم، أنه استهدف برشقة صاروخية قوة إسرائيلية أثناء محاولتها سحب مصابين من آلية تعرضت للقصف في منطقة رأس الناقورة، وأوضح الحزب أن العملية تأتي في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، حيث أكد أنه استهدف تجمعًا للجنود الإسرائيليين في كفر غلعادي أيضًا.

ووفقًا لبيان حزب الله، فإن الهجوم على القوة الإسرائيلية تم عبر إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة بدقة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية كانت في حالة تأهب أثناء محاولتها إجلاء المصابين. وأكد الحزب أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين.

في رد فعل على الهجمات، أفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن القوات المسلحة عززت من وجودها في المناطق الحدودية وأعادت تقييم الإجراءات الأمنية. وأشارت التقارير إلى أن الجيش قام بتنفيذ غارات جوية مستهدفة مواقع حزب الله في لبنان، وذلك في محاولة لتقليص قدرات الحزب على تنفيذ المزيد من الهجمات.

إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان على كريات شمونة ومحيطها منذ صباح اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن نحو 100 صاروخ قد أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه كريات شمونة والمناطق المحيطة بها منذ صباح اليوم. وذكرت التقارير أن هذه الهجمات تأتي في إطار تصعيد عسكري مستمر بين إسرائيل وحزب الله، مما زاد من حالة التأهب في المناطق الشمالية.

وأشارت التقارير إلى أن الصواريخ تسببت في أضرار مادية، ولكن حتى الآن لم تُسجل أي إصابات بشرية. وذكرت مصادر محلية أن سكان كريات شمونة اضطروا إلى اللجوء إلى الملاجئ، حيث أُطلقت صفارات الإنذار عدة مرات تحذيرًا من الهجمات القادمة. وتعمل السلطات الإسرائيلية على تقييم الأضرار واستعدادات الطوارئ في المنطقة.

في رد على هذه الهجمات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع إطلاق الصواريخ في لبنان. وذكر الجيش أنه يتم استخدام الطائرات الحربية والمدفعية لاستهداف الأهداف المعنية، مؤكدًا أن هذه العمليات تأتي في إطار حماية المدنيين ومنع استمرار الهجمات.

تأتي هذه الأحداث في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد أوسع في الصراع بين إسرائيل وحزب الله. وأصدرت بعض الجهات الأمنية تحذيرات من أن استمرار إطلاق الصواريخ قد يؤدي إلى ردود فعل عسكرية أقوى، مما قد يجر المنطقة إلى تصعيد شامل.