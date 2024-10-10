الاحتلال يشن غارات مكثفة وحزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مناطق عدة في لبنان، الخميس، سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية، استهدفت بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام وزوطر الغربية جنوب لبنان.

وحسب سكاي نيوز، شنت الطائرات الإسرائيلية 3 غارات على منطقة حوش السيد في الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، وأفاد مصدر عسكري لبناني بإصابة 6 جنود جراء الغارات قرب حاجز للجيش في هذه المنطقة.

في المقابل، أعلن حزب الله تدمير دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها الى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة، واستهداف قوة لجنود إسرائيليين أثناء محاولتها سحب إصابات من المنطقة.

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في معيان وكريات شمونة برشقة صاروخية كبيرة.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي عشرات الانفجارات في منطقة كريات شمونة ومحيطها شمالي إسرائيل، وذلك نتيجة اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان.

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل شخصين في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله على المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة جندي احتياط في المعارك الدائرة جنوب لبنان.

وبهذا يرتفع القتلى عدد الجنود الإسرائيليين، الذين أعلنت تل أبيب عن مقتلهم، إلى ثلاثة عشر، وذلك منذ بدء الجيش الإٍسرائيلي عملياته البرية في الجنوب اللبناني مطلع الشهر الحالي.