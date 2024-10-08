الجمعية الوطنية في فرنسا تسقط مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة قدمها اليسار

أُسقطت مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في الجمعية الوطنية قدّمها ائتلاف اليسار والاشتراكيين والخضر واليسار الراديكالي، إذ اقتصر الدعم لها على 197 صوتا، وهو أدنى بكثير من 289 صوتا لازمة لإطاحة حكومة ميشال بارنييه.

فبعد شهر على تكليف الرئيس إيمانويل ماكرون في مطلع أيلول على نحو مفاجئ بارنييه، اليميني المخضرم البالغ 73 عاما، تشكيل الحكومة، ندّد الأخير بمذكرة حجب الثقة التي رفض اليمين المتطرف دعمها فأسقطت بغالبية كبيرة كما كان متوقعا.