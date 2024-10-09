بري تابع تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية خلال لقائه المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني ووديع الخازن

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا محمد رضا شيباني حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان.

في سياق منفصل، أشار الوزير السابق وديع الخازن، خلال لقائه بري، الى أنها "كانت مناسبة للبحث بالتطورات الداخلية والحرب الدائرة رحاها عندنا وشكرته على النشاط الاستثنائي الذي يقوم به لإنقاذ البلاد من الجحيم الذي نغرق جميعاً في مستنقعه، وتداولت معه في آخر المستجدات على الساحة الوطنية والمساعي الحثيثة التي يقوم بها في جميع الاتجاهات والاصعدة".

ولفت الخازن، الى أننا "تناولنا حيثيات اللقاء الثلاثي الذي استضافه والذي خرج بخريطة طريق تكون مدخلا للحل وتتعلق بالسعي لوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود القرار الأممي 1701 وسائر القرارات الدولية والتاكيد على أهمية الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بدعم داخلي وتأييد خارجي، وقد تفهمت ظروف إنعقاد هذا اللقاء والزيارات اللاحقة له، لا سيما الإجتماع في الايام التالية بجميع رؤساء الكتل والاحزاب المسيحية وبغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي تتقاطع مواقفه مع هواجس دولة الرئيسين بري وميقاتي فضلا عن الوزير السابق وليد جنبلاط لا سيما لجهة الحرص على سيادة الدولة ورعاية المنكوبين وردع العدوان الصهيوني".

وأضاف "إنني استغلها فرصة لادعو جميع الافرقاء من على هذا المنبر الوطني الى التمسك بالوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة وكلي ثقة بان جهود بري لابد وان تحرك الضمائر وتحشد الاصدقاء من أجل لجم العدوان والوحشية الاسرائيلية".