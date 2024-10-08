"أوجيرو": توقُف خدماتنا في العمروسية وعدد من المناطق المجاورة بسبب عطل في السنترال

ذكرت هيئة "​​أوجيرو​​"، أنّ "عطلًا طرأ في سنترال العمروسية، ما أدّى إلى توقّف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، مشيرةً إلى أنّ "فرقنا ستعمل على إصلاح العطل بالسّرعة الممكنة، وفور توفّر الموافقات الأمنيّة اللّازمة".

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