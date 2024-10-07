اشار النائب السابق نبيل نقولا في تصريح له، الى ان الشتاء على الأبواب وأهلنا تفترش الساحات وفي العراء بينما مكاتب النواب مجهزة وباستطاعتها استيعاب ما لا يقل عن مئة وثمانية وعشرون عائلة طالما النواب لا يستعملون مكاتبهم، وكذلك الأمر في السراي الحكومي، هكذا نخفف من عناء أهلنا المتواجدين في الشوارع.

كانت هذه تفاصيل خبر نبيل نقولا: الشتاء على الأبواب وأهلنا تفترش الساحات ومكاتب النواب مجهزة وباستطاعتها استيعاب ما لا يقل عن 128 عائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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