حسين الحاج حسن: نريد ان نوقف العدوان البربري على لبنان واللبنانيين وما زلنا على موقف الاسناد والدفاع عن غزة

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن الى اننا نريد ان ندافع عن اهلنا ونريد ان نوقف العدوان البربري على لبنان واللبنانيين، وما زلنا على موقف الاسناد والدفاع عن غزة.

ولفت الحاج حسن في حديث لقناة "الجديد"، الى ان الاولوية لنا ان نوقف العدوان على لبنان وهناك تواصل ونقاش، والمسافة بين حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري صفر وليس هناك اي تباعد، ومع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ليس هناك مسافة. وتابع "لم اسمع من وزير خارجية ايران عباس عراقجي انه اعطى اللبنانيين دروساً في المواجهة، بل سمعت منه تأييداً ودعما للبنان والمقاومة".

وشدد على ان الموقف الوطني من بري وميقاتي والوزير السابق وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومن عدد كبير من الشخصيات مهم جداً على المستوى الاغاثي والانساني وعلى المستوى السياسي.