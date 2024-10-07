الخارجية الأميركية: أوضحنا لإسرائيل أننا نريد استمرار عدم إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بيروت

اشارت وزارة الخارجية الأميركية الى إن التقديرات الأميركية تشير إلى أن العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان لا تزال محدودة حتى الآن، وذلك في الوقت الذي تستعد القوات الإسرائيلية على ما يبدو لتوسيع نطاق اجتياح جنوب لبنان في الذكرى الأولى لحرب غزة.

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين، إن واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تستهدف حزب الله في لبنان بطريقة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتقلل من الخسائر بين المدنيين.

وذكرت الخارجية الأميركية بان واشنطن لا تريد أن تتعرض قوات اليونيفيل في لبنان للخطر بأي شكل من الأشكال، ولفت الى اننا أوضحنا لإسرائيل أننا نريد استمرار عدم إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بيروت.