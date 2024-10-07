الحاج حسن: نريد ان نوقف العدوان البربري على لبنان واللبنانيين وما زلنا على موقف الاسناد والدفاع عن غزة

أشار النائب حسين الحاج حسن، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "قدرات المقاومة قوية متماسكة رغم كل الضربات والخسائر وهي قادرة وثابتة في الميدان، والعدو الاسرائيلي ما زال امام تحدي كبير في البر ولن يستطيع كسر المقاومة".
ولفت الحاج حسن، الى أن "الاولوية لنا ان نوقف العدوان على لبنان وهناك تواصل ونقاش والمسافة بين حزب الله والرئيس بري صفر وليس هناك اي تباعد ومع الرئيس ميقاتي"، مضيفاً "نريد ان ندافع عن اهلنا ونريد ان نوقف العدوان البربري على لبنان واللبنانيين وما زلنا على موقف الاسناد والدفاع عن غزة".
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