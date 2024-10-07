"اليونيفيل": لا للمساس بسلامة قوات حفظ السلام أثناء قيامها بالمهام الموكلة إليها

أشارت قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بيان الى انها "تشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي بالقرب من موقع البعثة 6-52، جنوب شرقي مارون الراس (القطاع الغربي)، داخل الأراضي اللبنانية. وقد تم إبلاغ الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا بهذا الوضع المستمر من خلال القنوات المعتادة".

واضافت :"ان هذا تطور خطير للغاية، ومن غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أثناء قيامها بالمهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن"، مذكرة جميع الجهات الفاعلة بشكل عاجل بالتزاماتها بحماية موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها".