القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الغربي

افادت القناة 12 الإسرائيلية عن "رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الغربي".
وافادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "أضرار جسيمة في عدد من الممتلكات إثر سقوط صاروخ في الجليل الغربي".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الاسرائيلي عن "انضمام فرقة عصبة الجليل (91) للعمليات البرية في جنوب".
وأكدت هيئة البث الاسرائيلية ان "الفرقة 91 بدأت مساء أمس عمليات برية مركزة ومحددة في جنوب لبنان".
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