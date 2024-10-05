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مسؤول في الاحتلال يكشف عن آخر تطورات الرد على إيران

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اليوم - وكالات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في الاحتلال يكشف عن آخر تطورات الرد على إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت تقارير إخبارية عن مسؤول إسرائيلي، أن هناك استعدادات حاصلة حاليًا فيما يخص رد الاحتلال على إيران.
وبحسب "العربية" فإن هذا يجري بالتنسيق مع واشنطن، فيما ذكر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في خطاب له، قائلًا: "إيران هاجمتنا مرتين وبصواريخ باليستية لذلك من واجبنا الرد وسنفعل". للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

رد إسرائيل على إيران

وأوضح المسؤول الإسرائيلي لهيئة بث الاحتلال، أن كل سيناريوهات الرد على إيران على الطاولة.
فيما قال نتنياهو: "مصممون على الدفاع عن أنفسنا في وجه التهديد من كل الجبهات".
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MO Nasa

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