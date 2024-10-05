شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 460 شخصا جوا.. ألمانيا تواصل إجلاء رعاياها من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن سلاح الجو الألماني أن طائراته بصدد نقل 219 مواطنا ألمانيا آخرين من العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة، وذلك وسط تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في برلين، إنه تم حتى الآن نقل ما إجماليه 460 شخصا جوا من لبنان كجزء مما يسمى ببرنامج النقل الدبلوماسي. الإجلاء من لبنان وتجري حاليا عمليات الإعداد لمزيد من الرحلات الجوية حسب المتطلبات والوضع.

ونقل الجيش الألماني أول أمس الأربعاء 130 مواطنا ألمانيا جوا من لبنان.

وعلى عكس رحلات الإجلاء، لا يرافق الجنود المسلحين الرحلات الجوية كجزء من برنامج ما يسمى بالنقل الدبلوماسي.

وقالت وزارة الخارجية، إن طائرة إيرباص قامت مرة أخرى بنقل إمدادات الإغاثة الضرورية إلى لبنان لتوفير الرعاية الطارئة للسكان المدنيين.