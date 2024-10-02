إعلام إسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في كريات بياليك وكريات موتسكين شمال حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن دويّ "صفارات الإنذار في كريات بياليك وكريات موتسكين شمال حيفا".

وفي وقت سابق، اعترف الجيش الإسرائيلي، في بيان بإطلاق"نحو 50 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل منذ صباح اليوم".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب.

بدوره، يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، ويكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.

وكانت قد أكّد وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جنود إسرائيليين في تبادل إطلاق نار وقصف مع حزب الله عن الحدود.

ومن أبرز عمليات حزب الله صباحًا إعلانه أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".