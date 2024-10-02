رئيس الوزراء الياباني: الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل "غير مقبول"

اعتبر رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا أنّ "الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل غير مقبولة".

وقال: "سوف ندينه بشدة، لكن في الوقت نفسه، نودّ التعاون مع الولايات المتحدة لتهدئة الموقف ومنعه من التصعيد إلى حرب شاملة".

وكانت قد باغتت إيران إسرائيل، بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وقبل ساعات أعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب "أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ"، وقال الحرس الثوري إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.

وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش. وأضاف أنها تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس، وذلك في رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. كما أنها تأتي بناء على حق إيران القانوني في الدفاع عن النفس وفق البيان.

وتوعدت هيئة الأركان الإيرانية إسرائيل بتدمير بناها التحتية بشكل واسع وشامل إذا ردت على الهجوم الصاروخي.