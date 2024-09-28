شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقتل 13 شخصًا في انفجار بمحطة بنزين جنوب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

قيد التحقيق

الدمام - شريف احمد - قتل 13 شخصًا على الأقل في انفجار خطير بمحطة بنزين في جمهورية داغستان، جنوب روسيا.وأشارت هيئة الصحة الإقليمية، إلى أن من بين القتلى طفلان و11 شخصا أصيبوا في الانفجار.وأعلن السبت يوم حداد في داغستان، ولم يعرف بعد سبب الانفجار وهو قيد التحقيق، لكن يستبعد شن هجوم.وذكرت لجنة التحقيق الحكومية الروسية، أنه لم يعثر على أي آثار لمتفجرات في الموقع.ووقع الانفجار في ضاحية بالعاصمة الإقليمية، محج قلعة.وكانت محطة بنزين، في محج قلعة، قد شهدت في أغسطس 2023، انفجارًا مماثلًا أسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة 80 آخرين.