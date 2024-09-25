شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تجتاح الإكوادور والرئيس يقطع زيارته لنيويورك.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

حرائق الغابات

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الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الحماية المدنية في الإكوادور إن حرائق غابات اشتعلت في كيتو عاصمة البلاد التي تعاني من الجفاف، اليوم الأربعاء، بعد انتشارها من مناطق حضرية على مشارف العاصمة.وأشارت وكالة الحماية المدنية إلى أن مئات من رجال الإطفاء والجنود والشرطة قاموا بمكافحة النيران، بجانب مروحيات، مضيفة أنه جرى بالفعل نقل نحو 100 أسرة إلى أماكن آمنة.وأفاد مكتب الأرصاد الجوية في الإكوادور أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تعاني من أسوأ موجة جفاف منذ نحو 60 عاما. ونتيجة لذلك، يجرى حاليا ترشيد استهلاك الكهرباء.وقال الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، في منشور على تطبيق إكس، إن الوضع "يتطلب اتخاذ قرارات عاجلة على جميع مستويات الحكومة".وقطع نوبوا زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عائدا إلى الإكوادور للإشراف على الوضع.وأشار نوبوا، في منشوره على تطبيق إكس، إلى احتمال أن تكون الحرائق الأخيرة متعمدة، مضيفا أنه "إذا تبين أن هذا عمدا، فسيتم محاكمة الجناة بتهمة الإرهاب".