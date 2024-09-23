شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تحذّر من ثوران محتمل لبركان جبل كانلاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، اليوم الاثنين، تحذيرًا من احتمال ثوران بركان جبل كانلاون وسط الفلبين، بعد تسجيل نشاط بركاني ملحوظ.

وأفاد المعهد بأن البركان أطلق نحو 10 آلاف و 449 طنًا من غاز ثاني أكسيد الكبريت، بالإضافة إلى تسجيل 55 زلزالًا بركانيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يستدعي استمرار حالة التأهب المرتفعة.

ويُعدّ جبل كانلاون، الواقع في جزيرة نيجرو ورابع أكبر الجزر الفلبينية من حيث عدد السكان، واحدًا من بين 24 بركانًا نشطًا في الفلبين. وفرضت السلطات الفلبينية حظرًا على تحليق الطائرات بالقرب من البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2465 مترًا.

يُذكر أن بركان كانلاون شهد في يونيو الماضي انفجارًا بركانيًا أدَّى إلى تصاعد عمود من الرماد بارتفاع خمسة كيلومترات في السماء.