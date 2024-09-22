شكرا لقرائتكم خبر عن لعالم أكثر عدالة.. "قمة المستقبل" في نيويورك تتبنى خطة إصلاح أممية والان نبدء بالتفاصيل

خطة إصلاح أممية

إصلاحات طموحة

الدمام - شريف احمد - على خلفية انقسام شديد في المجتمع الدولي، من المنتظر أن تتبنى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع خطة إصلاح أممية في نيويورك غدا الأحد.ووفقا لدبلوماسيين، بعد شهور من المفاوضات، ما زالت تهدد روسيا وبيلاروس ونيكاراجوا فقط بعدم تقديم الموافقة في قمة الأمم المتحدة من أجل المستقبل. وتم التفاوض على اتفاق من أجل المستقبل بقيادة ألمانيا وناميبيا.ومن المقرر أن يدلي المستشار الألماني أولاف شولتس بخطاب في بداية قمة غد الأحد.ويزور شولتس نيويورك مطلع الأسبوع الجاري رغم إجراء انتخابات إقليمية مهمة في ولاية براندنبورج غدا، فيما يتوق المراقبون السياسيون في ألمانيا وفي الخارج إلى رؤية أداء حزبه الاشتراكي الديمقراطي في التصويت فيما قد يكرر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف نجاحه في الانتخابات كما حدث في تورينجن وسكسونيا.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إصلاحات طموحة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى لجعل المجتمع الدولي أكثر قدرة على التعامل في مواجهة العديد من الأزمات والحروب، ولجعل العالم مكانا أكثر عدالة.ويتضمن الاتفاق إعلانات نوايا لإصلاح مجلس الأمن الدولي ودعوات لتعديل النظام المالي العالمي لصالح الجنوب العالمي.كما يهدف الاتفاق إلى وضع حجر الأساس لتنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.