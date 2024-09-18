القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الوزراء يفوض نتانياهو وغالانت باتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية ضد حزب الله

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "مجلس الوزراء يفوض نتانياهو وغالانت باتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية ضد حزب الله".
وذكرت القناة أن "تفويض مجلس الوزراء المصغر نتانياهو وغالانت باتخاذ القرارات سيؤدي لنشوب حرب شاملة بلبنان".
وكان قد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أنني "قلت سابقا إننا سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان وهذا ما سنفعله بالضبط".
وانفجر عدد من الأجهزة اللاسلكية في أيدي حامليها في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية. ويشار إلى أن عددًا من الأجهزة كانت داخل شقق ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
والأجهزة اللاسلكية التي جرى تفجيرها في مناطق بلبنان هي من نوع "آيكوم في 82".
هذا، وأفادت معلومات صحفية عن انفجار أحد الأجهزة خلال تشييع أحد عناصر حزب الله في الغبيري، بعد أن حضره رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين وألقى كلمة خلاله
وأفيد أيضًا عن انفجارين خلال تشييعَين في سحمر وكفرصير.
هذا وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أنّ "في حصيلة أولية لموجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية وفيها أن شخصا استشهد وأصيب أكثر من مئة شخص بجروح".
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