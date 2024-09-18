شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ثاني أعلى مستوى إنذار للفيضانات في مدينة دريسدن الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل منسوب المياه في نهر إلبه إلى مستوى ستة أمتار في مدينة دريسدن الألمانية.

وأعلن المركز الإقليمي لمواجهة الفيضانات في ولاية سكسونيا الواقعة شرقي ألمانيا، اليوم الأربعاء، سريان المستوى الثالث من التحذير هناك (اعتبارا من الساعة 45ر7 صباحا بالتوقيت المحلي).

وبالنسبة للمقيمين في دريسدن - عاصمة ولاية سكسونيا - يعني هذا أن المناطق السكنية والطرق الإقليمية والسكك الحديدية يمكن أن تغمرها المياه. مقياس شونا

يطبق مستوى التحذير هذا بالفعل عند مقياس "شونا" في منطقة الحدود مع التشيك، حيث بلغ منسوب المياه، صباح اليوم، حوالي 56ر6 متر.

وبحسب التوقعات الحالية، من المنتظر أن يستمر منسوب المياه في الارتفاع طوال اليوم قبل أن يتراجع قليلا مرة أخرى ليلة الأربعاء/الخميس.

وبناء على ذلك، فإنه ليس من المتوقع أن يصل الفيضان إلى أعلى مستوى إنذار (من الدرجة الرابعة)، والذي يتم إطلاقه عند رصد منسوب مياه يفوق سبعة أمتار.