شكرا لقرائتكم خبر عن "خطابهما التحريضي".. ترامب يتهم هاريس وبايدن في التسبب بمحاولة اغتياله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين، الرئيس جو بايدن والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس بسبب ما وصفه بـ "خطابهما التحريضي" الذي أكد دوره وراء إلهام محاولة اغتياله المزعومة أمس الأحد في نادي الجولف الخاص به في فلوريدا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن المرشح الجمهوري تحرك بشكل سريع للاستفادة سياسيا من الحادث.

ونقلت بلومبرج عن ترامب قوله في مقابلة مع فوكس نيوز ديجيتال، إن المسلح المحتمل "صدق خطاب بايدن وهاريس، وتصرف بناء على ذلك. إطلاق النار على ترامب وأضاف ترامب، "أن خطابهما تسبب في إطلاق النار علي، لأنني الشخص الذي سينقذ البلاد، وهما اللذان دمرا تلك البلاد - داخليا وخارجيا".

ولم يقدم ترامب أدلة على مزاعمه، ولكن تصريحاته أكدت كيف يخطط المرشح الجمهوري لاقتناص الفرص في أحدث منعطف دراماتيكي في واحدة من أكثر الحملات الرئاسية فوضوية في التاريخ السياسي الحديث.

ولم تكشف سلطات إنفاذ القانون أية تفاصيل حول احتمال دوافع ريان ويزلي روث، المشتبه به / 58 عاما/ الذي اعتقل بعد الحادث. القتال في أوكرانيا واحتوى حساب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بدا أنه يخص بروث على مجموعة غريبة وانتقائية من المشاركات، من بينها رسائل داعمة للمرشحين من مختلف الأطياف السياسية ودعوة للجنود الأجانب للدفاع عن أوكرانيا.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن روث، كان أعرب في السابق عن رغبته في المشاركة في القتال في أوكرانيا، والموت هناك.

وكشفت منشورات روث على موقع "إكس" عن ميل للخطاب العنيف، وذلك خلال الأسابيع التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.