شكرا لقرائتكم خبر عن يقدم خطة لتحقيق "النصر".. زيلينسكي يطالب شركاء أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الأسلحه لتسليح قواتها بشكل ملائم.

وأضاف في مقابلة مع الصحفي الأمريكي فريد زكريا التي نُشرت أجزاء منها على تطبيق تليجرام ووسائل إعلام أوكرانية، إن اوكرانيا تحتاج إلى تسليح 14 لواء، ولكنها تستطيع تسليح 4 ألوية فقط بالأسلحة التي حصلت عليها من حلفائها الغربيين حتى الآن. إعادة تسليح الوحدات الاحتياطية وتابع زيلينسكي إن أوكرانيا استخدمت كل مخزوناتها من الأسلحة خلال الفترة التي توقفت فيها شحنات الأسلحة الأمريكية عدة أشهر في بداية العام الحالي، لحين موافقه الكونجرس، وقال إنه يجب إعادة تسليح هذه الوحدات الاحتياطية.

ويضغط زيلينسكي على حلفاء أوكرانيا للوفاء بتعهداتهم فيما يتعلق بشحنات الأسلحة إلى بلاده.

وخلال محادثته مع زكريا، قال زيلينسكي إنه سيقدم قريبًا خطة لتحقيق الانتصار خلال وجوده في واشنطن، وقال إنه أعدد العديد من النقاط، وصف 4 منها بأنها "جوهرية".

وذكر الأمن والوضع الجيوسياسي لأوكرانيا والدعم العسكري دون الخوض في التفاصيل.

وأشار زيلينسكي إلى أن تنفيذ هذه النقاط يعتمد بالتحديد على الرئيس الأمريكي جو بايدن، وليس على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاطلاق.